В России резко выросло количество самозанятых

Экономист Балынин: количество самозанятых россиян удвоилось за три года
Владимир Песня/РИА «Новости»

Количество самозанятых россиян выросло более чем в два раза за три года — с 6,32 млн по состоянию на 30 ноября 2022 года до 15,43 млн по данным на 31 декабря 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Режим самозанятости пользуется активным вниманием со стороны россиян: в России уже более 15 млн самозанятых. При этом очень важно, чтобы режим самозанятости использовался россиянами честно и без манипуляций: например, ни в коем случае нельзя подменять им трудовые отношения. У меня нет сомнения в том, что ФНС России будет тщательно отслеживать законность и корректность использования режима самозанятости в 2026 году», — отметил Балынин.

По его словам, в налоговом режиме для самозанятых в 2026 году ничего не меняется: они, по-прежнему, могут уплачивать налог на профессиональный доход по ставкам 4% или 6% в зависимости от контрагента, с которым вступают в отношения. Максимальная сумма дохода также остается неизменной — 2,4 млн рублей, подчеркнул Балынин. Соответственно, максимальная сумма налога, которую уплачивает самозанятый за год, составляет 144 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие налоговые изменения ждут россиян в 2026 году.
 
