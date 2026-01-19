Вьетнам обошел Таиланд по числу российских туристов на Новый год

По итогам новогодних праздников Вьетнам обогнал Таиланд по числу российских туристов на 22%, следует из внутренней аналитики агентства премиальных путешествий PrimeTours. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Вьетнам занял первое место среди самых востребованных зарубежных направлений на Новый год, сместив Таиланд, который традиционно лидировал в зимнем сезоне. При этом спрос на поездки в Таиланд снизился почти на 30% год к году, хотя направление сохранило позиции в пятерке лидеров.

В топ-5 самых посещаемых стран также вошли Китай, Египет и Мальдивы. Так, интерес к поездкам в Китай увеличился более чем на 100% по сравнению с предыдущим новогодним сезоном, что позволило направлению уверенно закрепиться на втором месте. Египет продемонстрировал рост спроса на 75%, вернувшись в число заметных направлений новогоднего отдыха. Мальдивы показали умеренное увеличение интереса на уровне 25%, сохранив устойчивый спрос в премиальном сегменте.

«По итогам новогоднего сезона мы зафиксировали смену лидера: Вьетнам опередил Таиланд примерно на 22%. Одновременно спрос на Китай вырос более чем в два раза, а Египет показал рост на 75%. Это говорит о структурном сдвиге спроса и укреплении позиций азиатских направлений в новогоднем туризме», — сообщил Александр Перепёлкин, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours.

По его словам, рост азиатских направлений связан с расширением авиаперевозок, более предсказуемыми условиями въезда и стремлением туристов к новым впечатлениям при сохранении высокого уровня сервиса. Одновременно наблюдается диверсификация спроса: в новогоднем сезоне 2025/2026 появились нишевые и комбинированные маршруты, включая поездки в Малайзию, на Филиппины и сложные азиатские туры.

«Мы видим, что даже в премиальном сегменте туристы стали более рациональными. Клиенты все чаще выбирают направления с оптимальным балансом цены, сервиса и уникального опыта, а не следуют исключительно устоявшимся туристическим шаблонам», — добавил Александр Перепёлкин.

В PrimeTours ожидают, что тенденция перераспределения спроса внутри топовых направлений сохранится и в следующих сезонах.

Ранее россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28.