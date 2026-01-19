В России оценили вероятность пандемии гонконгского гриппа

В ФМБА заявили, что гонконгский грипп пока не сможет вызвать пандемию

Гонконгский грипп (штамм вируса A(H3N2)) пока не сможет вызвать пандемию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«Циркулирующий в настоящее время штамм H3N2 является сезонным. Угроза развития пандемии в настоящее время отсутствует», — заявили в ФМБА.

18 января кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов рассказал, что в России сохраняется превышение эпидемиологического порога заболеваемости в большей степени из-за гонконгского гриппа A (H3N2). По его словам, несмотря на относительное снижение темпов роста инфекции, не исключаются в дальнейшем и повторные подъемы заболеваемости во время действующего эпидсезона.

25 декабря академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

Ранее ученые заявили об угрозе новой пандемии в 2026 году.