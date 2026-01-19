Стало известно число временных блокировок карт и счетов россиян

«Ъ»: с начала года банки временно заблокировали 2-3 млн карт и счетов россиян

С начала нынешнего года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан. Об этом со ссылкой на экспертные оценки сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ранее в месяц осуществлялась блокировка в среднем около 330 тыс. переводов. Такой резкий рост является следствием расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций, а также автоматизации антифрод-систем. Эксперты отмечают, что алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены так, чтобы максимально исключить вероятность того, что такие операции останутся незамеченными. А это предполагает большие погрешности в их работе.

В статье отмечается, что с 1 января 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов физических лиц. В большинстве случаев клиенты не понимают причин блокировок, а банки советуют обращаться с вопросами непосредственно в Центробанк РФ.

По мнению экспертов, в ближайшие полгода количество заблокированных операций будет лишь увеличиваться. Их рост прекратится только тогда, когда банки научатся правильно применять новые критерии.

16 января сообщалось, что российские банки сейчас все чаще задают дополнительные вопросы по операциям и приостанавливают переводы — в том числе переводы «самому себе».

Ранее россиян призвали не делать нетипичных переводов из-за новых правил ЦБ.