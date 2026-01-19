Размер шрифта
Власти ФРГ могут увеличить арендную плату за американские военные базы

Times: ФРГ из-за пошлин может увеличить для США арендную плату за военные базы
Ralph Orlowski/Reuters

В ответ на американские пошлины власти ФРГ могут существенно поднять для Соединенных Штатов арендную плату за использование военных объектов на своей территории. Об этом, ссылаясь на источник в Берлине, сообщает британская газета The Times.

По словам собеседника издание, закрытие военных баз на территории Германии в качестве варианта действий со стороны Берлина не рассматривается. Однако для баз США, в первую очередь в Рамштайне и Штутгарте, может значительно повыситься арендная плата.

18 января сообщалось, что страны Европейского союза обдумывают возможность ввести пошлины против США.

За день до этого американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Ранее Медведев спросил, дошел ли до «болванов в ЕС» смысл слов «Сделаем Америку снова великой». 

