Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Российский тревел-блогер назвал популярную курортную страну «раем, где все запрещено»

Российский тревел-блогер предупредил туристов из РФ о суровых законах в Таиланде
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Таиланд является «раем, где все запрещено». Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил российский тревел-блогер.

По его словам, в королевстве действуют санкции даже за курение вейпа или айкоса. Их ввоз и хранение тоже запрещены.

Также блогер заявил, что в этой стране сбор кораллов является нарушением экологического закона, а кормление рыб — вмешательством в экосистему. Все это карается штрафами и депортацией. Помимо этого, мужчинам с голым торсом на улице и загорающим топлес женщинам грозит штраф за неуважение к культуре.

Как подчеркнул блогер, в Таиланде законы суровы по отношению к туристам.

«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление. Отдых легко превращается в кошмар», — добавил блогер.

До этого сообщалось, что туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов. Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

Ранее россиянин, которому в Таиланде разбили голову мачете, оказался в тюрьме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652867_rnd_2",
    "video_id": "record::b0e1a1ef-89ed-4cd8-b3aa-f97b2875444b"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+