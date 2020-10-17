Семь американских штатов фиксируют рекордный прирост случаев COVID-19

Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксирован по меньшей мере в семи американских штатах, сообщает CBS News.

Рекордные показатели зафиксированы в Колорадо, Айдахо, Индиане, Миннесоте, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Западной Вирджинии, указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным университета Джонса Хопкинса, более 8 млн жителей Соединенных Штатов заразились коронавирусом, из них более 218 тысяч – скончались. Выздоровле более 3 млн человек.

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