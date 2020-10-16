Макрон назвал убийство под Парижем терактом

Обезглавленный в пригороде Парижа преподаватель стал жертвой «исламистского террористического нападения», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, мужчина был убит, «потому что учил свободе слова».

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

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