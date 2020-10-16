Минпромторг оценил сроки начала производства третьей вакцины от COVID-19

Производство третьей российской вакцины от коронавируса нового типа может начаться в следующем году, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разрабатывающий вакцину Центр Чумакова должен предоставить досье препарата, затем необходимо будет пройти регуляторные процедуры в Министерстве здравоохранения, после чего можно будет приступить к производству вакцины, рассказал Мантуров.

По словам министра, производственники должны быть подключены к процессу до конца текущего года, в 2021 году стартует производство препарата.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РАН оценили ход испытаний вакцины Центра Чумакова от COVID-19

— Путин: третья российская вакцина от COVID-19 «на подходе»

— Третья российская вакцина от COVID-19 закончит испытания к середине декабря