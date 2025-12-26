На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Активисты рассказали, где будут искать семью Усольцевых

В «Лиза Алерт» сообщили, что Усольцевых будут искать весной на горе Буратинка
true
true
true
close
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края более двух месяцев назад, весной возобновят на горе Буратинка. Об этом сообщил РИА Новости председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача», — сказал он, отметив, что после схода снега будет еще раз проверена лесная местность.

По его словам, будет сделано все, «чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории».

13 декабря СУ СК РФ по Красноярскому краю сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их пятилетней дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.

Ранее эксперт допустил версию отравления для пропавших в Красноярском крае Усольцевых.

