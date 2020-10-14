Соколов рассказывал декану из СПбГУ о планах жениться на Ещенко

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов признался декану исторического факультета СПбГУ Абдулле Даудову, что собирался жениться на девушке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Даудова, об взаимоотношениях доцента и аспирантки он узнал весной 2019 года. Тогда Соколов рассказал коллеге, что у них все серьезно, они друг друга любят, а родители приглашены на свадьбу. Больше разговоров между историками по данной теме не было.

Декан отметил, что Соколов — талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, которые касались его научной деятельности, а Ещенко была очень старательной студенткой.

Ранее Соколов признал свою вину в убийстве Ещенко и заявил, что раскаивается в содеянном.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. Преступление было совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности.

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