Трамп узнает об «успехах» американской армии на Ближнем Востоке из видеороликов

Jonathan Ernst/Reuters

Чиновники ежедневно показывают президенту США Дональду Трампу короткие видеоролики-отчеты с кадрами ударов по Ирану, которые, по мнению некоторых союзников республиканца, могут создавать у него ложное или неполное впечатление о ходе конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на множество американских гослиц.

Отмечается, что видеоролики длиной около нескольких минут, на которых представлены бомбардировки иранской техники и военных объектов Центральным командованием США, — не единственная информация, которую Трамп получает о конфликте на Ближнем Востоке. По словам собеседников телеканала, американский лидер также заслушивает обновленные данные из разговоров с высокопоставленными военными и представителями разведки, зарубежными коллегами и из СМИ.

Американские чиновники рассказали, что видеоролики, которые смотрит президент США, помимо прочего, усиливают разочарование политиков в освещении действий американских военнослужащих в СМИ. Трамп, ссылаясь на успехи, показанные ему в ежедневных видеоотчетах, задается вопросом, почему его администрация не может лучше влиять на общественное мнение.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отвергла информацию о том, что Трамп не получает информацию, как об успехах, так и о неудачах США на Ближнем Востоке, в полном объеме.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
