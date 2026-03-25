Пушков объяснил перенос Евросоюзом запрета на покупку нефти у России

Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из России из-за страха перед усилением топливного кризиса и решения Соединенных Штатов приостановить часть санкций против России. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Причины две: страх перед усилением нефтяного кризиса в условиях блокировки Персидского залива и принятое США решение приостановить санкции против части российских нефтяных поставок», — написал Пушков.

По словам парламентария, в такой ситуации Брюссель не решился вводить полный запрет на покупку российского топлива. Он заметил, что, разорвав энергетические связи с Россией, Евросоюз «выстрелил себе в ногу».

«Ввести полный запрет в ситуации резкого роста цен на нефть означало бы для ЕС выстрелить себе в печень», — констатировал сенатор.

Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки.

Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

