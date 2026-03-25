В Госдуме заявили, что россияне вернулись к наличным из-за отключений интернета

Наличные деньги подтвердили свою незаменимость в периоды отключений мобильного интернета. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий объяснил, почему в обороте стало меньше монет номиналом 5 и 10 рублей.

«У оборота монет есть свои преимущества, но есть и недостатки. Чеканка металлических денег обходится недешево, себестоимость монеты превышает ее номинал во много раз — в отличие от электронной формы, которая практически не требует затрат. Монеты часто «застревают» на руках у людей — кто-то оставляет их на годы в копилках, кто-то — в старых кошельках или карманах одежды, они исчезают из оборота, что приводит к дочеканке для восстановления денежной массы в обороте. Вместе с тем, это самый долговечный, надежный и универсальный формат, который не зависит от внешних факторов — например, наличия связи или банкоматов. Примерно такие же преимущества у банкнот. Современные технологии позволяют производить практически вечные, устойчивые к истиранию купюры из новых материалов», — отметил он.

По мнению Толмачева, россияне в ближайшие годы не откажутся от наличных — сейчас их используют более 40% граждан .

«Пандемия и связанный с санитарными соображениями отказ от наличности вместе с развитием цифры привели к тому, что многие выбрали для себя электронные платежи. Вместо кошелька с купюрами, монетами и карточками — только карточка или вообще телефон. Сегодня спрос на физические формы денег сохраняется. Многие вернули в карманы и сумки забытые кошельки. Даже те, кто привык к безналичным расчетам, стараются иметь на руках небольшую сумму «живых» денег. Свою незаменимость они доказывают в периоды затруднений со связью. Кроме того, есть сферы, привязанные к наличности: благотворительность, туризм — купюры и монеты особенно востребованы у иностранцев. Что касается целесообразности печати мелких купюр достоинством один и два рубля, она будет зависеть от сохранения спроса на наличность. Более 40 процентов наших сограждан не отказываются от банкнот и монет — поэтому наличность в обозримом будущем точно остается с нами», — заключил он.

Ранее был назван срок внедрения банкоматов, работающих при отключениях интернета.