Появилось видео задержания россиян, причастных к поджогам

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания россиян, причастных к поджогам и мошенничеству
ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России обнародовала видеозапись с кадрами задержания россиян, причастных к поджогам заправок и мошенничеству с целью вербовки для диверсий и терактов, передает РИА Новости.

На первых кадрах показаны поджоги заправочной станции, отделения полиции, вышки сотовой связи и банкомата, совершенные четырьмя несовершеннолетними.

Завершается видеоролик задержанием группы россиян, причастных к организации работы SIM-боксов, благодаря которым функционируют нелегальные каналы связи, используемые украинскими спецслужбами.

25 марта силовики задержали четверых подростков, совершивших поджоги в Московской области (МО), а также четверых россиян, причастных к организации работы SIM-боксов.

Отмечалось, что подростки установили контакт в Telegram с девушками, отправляя координаты школ и торговых центров, после чего им звонили мошенники и представлялись правоохранителями. Угрозами уголовной ответственности за помощь врагу злоумышленники склоняли молодых людей к поджогам.

Ранее ФСБ провела «социальный эксперимент» и выявила потенциальных диверсантов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!