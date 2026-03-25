Появилось видео задержания россиян, причастных к поджогам

ФСБ России обнародовала видеозапись с кадрами задержания россиян, причастных к поджогам заправок и мошенничеству с целью вербовки для диверсий и терактов, передает РИА Новости.

На первых кадрах показаны поджоги заправочной станции, отделения полиции, вышки сотовой связи и банкомата, совершенные четырьмя несовершеннолетними.

Завершается видеоролик задержанием группы россиян, причастных к организации работы SIM-боксов, благодаря которым функционируют нелегальные каналы связи, используемые украинскими спецслужбами.

25 марта силовики задержали четверых подростков, совершивших поджоги в Московской области (МО), а также четверых россиян, причастных к организации работы SIM-боксов.

Отмечалось, что подростки установили контакт в Telegram с девушками, отправляя координаты школ и торговых центров, после чего им звонили мошенники и представлялись правоохранителями. Угрозами уголовной ответственности за помощь врагу злоумышленники склоняли молодых людей к поджогам.

Ранее ФСБ провела «социальный эксперимент» и выявила потенциальных диверсантов.