Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки. Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) отложила введение запрета на импорт российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана и хаоса в Персидском заливе. Об этом сообщило издание L'AntiDiplomatico.

«Военная агрессия США и Израиля против Ирана привела к тому, что Тегеран в качестве ответного шага фактически закрыл Ормузский пролив, транзитный пункт для пятой части всего объема мировой нефти и сжиженного природного газа. <...> Результат был немедленным, когда цена Brent превысила порог в 100 долларов за баррель, что вызвало напряженность, которую ни один европейский капитал не может позволить себе игнорировать. В этом контексте

Брюссель выбрал благоразумие вместо русофобского фанатизма», — говорится в публикации портала.

При этом L'AntiDiplomatico пишет, что война в Иране — это не единственная причина, которая повлияла на решение европейских политиков. На ЕК также давит раскол среди членов Евросоюза и «дело «Дружбы», которое, по факту, превратилось в минное поле. Издание отмечает, что Венгрия и Словакия не довольны тем, что Украина блокирует поставки по трубопроводу, и считают действия Киева ответным ударом за их независимую линию в конфликте.

Ранее представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен подтвердила, что обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, было исключено из повестки. Вместе с тем новую дату, а также конкретную причину переноса она не обозначила.

Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщал, что отсрочка не равносильна отмене. Предложение остается в разработке, однако его представление было отложено из-за «текущих геополитических событий».

Конфликт в ЕС

Еврокомиссия планировала представить законопроект, который бы закреплял полный отказ от импорта нефти из РФ, 15 апреля. Инициатива предусматривает, что поставки прекратятся не позднее 2027 года. Брюссель также хочет законодательно закрепить пункт о том, что запрет останется в силе, даже если мирное соглашение по украинскому конфликту приведет к отмене европейских санкций в отношении России.

Венгрия и Словакия выступают против 20-го пакета рестрикций, куда входит эмбарго на энергоносители из РФ. Они настаивают на том, чтобы ЕС продлил исключения на поставки для некоторых стран, а также увязывают одобрение санкций с возобновлением транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме этого, в Будапеште открыто заявляют, что будут блокировать выделение кредита Киеву на €90 млрд, обещанного Еврокомиссией, пока поставки не возобновятся.

«Мы имеем право отказать Украине в кредите на войну. Пока президент Украины Владимир Зеленский не снимет нефтяную блокаду, он не получит деньги ЕС, — подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Поставки по «Дружбе» были остановлены в конце января. Киев заявил, что трубопровод был поврежден в результате российского удара. Однако Венгрия и Словакия обвиняют в приостановке Украину. Власти Украины, по данным СМИ, отказались пускать для инспекции магистрали специалистов из европейских стран. Вместе с тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Еврокмиссия не оказывает на президента Украины Владимира Зеленского должного влияния в этом вопросе, так как ненависть к России отказалась сильнее здравого смысла .

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что, вводя запрет на российские энергоносители, европейские политики делают хуже только себе.

«Европа продолжает стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей. Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут», — отметил он.