«Не сегодня — завтра мы должны вернуться»: Мамиашвили рассказал, когда с борцов снимут санкции

С российских борцов в скором времени должны быть сняты все ограничения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«У нас все возрасты, кроме взрослых, уже выступают под флагом и гимном. Мировым сообществом это принимается с пониманием. Изначально санкции, которые были применены в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, здоровым спортивным сообществом, в частности, борцовским, были восприняты очень негативно.

Этот процесс, я думаю, неизбежен, не сегодня — завтра мы должны [вернуться под флагом]. Тем более, для этого очень многое делается, в том числе на дипломатических площадках. Ведется коммуникация с международными спортивными организациями и с МОК», — подчеркнул Мамиашвили.

В январе стало известно, что Объединенный мир борьбы (UWW) вернул право выступать под национальным флагом российским атлетам в возрасте до 24 лет. Михаил Мамиашвили выражал надежду, что в скором времени ограничения будут сняты и со взрослых спортсменов.

