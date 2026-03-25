Самолет ВВС Швеции летает над Черным морем

Самолет Gulfstream, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции, кружит над нейтральными водами на западе Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, борт находится над нейтральными водами несколько часов на высоте свыше 13 км. Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома в шведском Линчепинге и прошел через воздушное пространство некоторых стран Европы.

Также он отметил, что Gulfstream уже не первый раз кружит над Черным морем.

16 марта британский самолет-разведчик совершил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма. Это был Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

27 февраля норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon осуществил полет к российской границе севернее Мурманска.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.