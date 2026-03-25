В Иране назвали число пострадавших школ в результате ударов США и Израиля

Коливанд: 600 школ повреждены в ходе ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля

По меньше мере 600 школ в Иране подверглись ракетным ударам США и Израиля с 28 февраля. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает IRIB.

По его словам, больше всего пострадала школа в Минабе.

Утром 25 марта издание Al Jazeera сообщило, что в Тегеране несколько жилых домов и здание школы получили повреждения в результате ударов.

В первый день американо-израильской кампании, 28 февраля, под удар попала начальная школа для девочек в иранском Минабе. 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Ранее Мария Захарова возмутилась, что западные политики не едут на место разрушенной школы в Иране.