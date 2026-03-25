Звезда «Постучись в мою дверь» узнала о своем аресте из СМИ

Актриса Ханде Эрчел полетела в Турцию после сообщений об аресте
handemiyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкая актриса Ханде Эрчел вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после новостей о своем аресте.

Эрчел призналась, что узнала об ордере на арест из СМИ. Она объяснила, что находится за границей из-за учебы. Артистка улетела обратно в Турцию, чтобы прояснить дело и дать показания.

«Я человек, который любит свою страну, доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — поделилась актриса.

25 марта газета Sabah сообщила, что Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Ханде Эрчел. Ее обвиняют по делу о наркотиках. Помимо актрисы, ордера на арест выданы на имена еще 15 человек, 14 из них задержаны.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

В ноябре 2025-го Эрчел прилетела в Москву. В столице России знаменитость представила свой новый фильм — «Два мира, одно желание», а также отпраздновала свой 32-й день рождения.

Ранее Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) стал гражданином Великобритании.

 
