Орбан заявил о приостановке поставок газа на Украину

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политик подчеркнул, что новые меры потребовались для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду страны и обеспечить энергоснабжение Венгрии.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны», — сказал Орбан.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января. На Украине заявили, что это связано с повреждение участка трубопровода. По словам президента Владимира Зеленского, ремонт трубопровода не может быть завершен в короткие сроки.

Однако в Венгрии и Словакии уверены, что прокачка нефти была остановлена Киевом исключительно по политическим причинам. В начале марта правительство Словакии расторгло заключенное с «Укрэнерго» соглашение об экстренных поставках электроэнергии. Причиной такого шага стала продолжающаяся приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Обычные коммерческие поставки электроэнергии из Словакии на Украину пока продолжаются, но премьер-министр Роберт Фицо ранее грозил прекратить и их.

Ранее Евросоюз согласился помочь Украине с финансированием и ремонтом трубопровода «Дружба».