Орбан заявил о приостановке поставок газа на Украину

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан: Венгрия прекратила поставки газа Украине до возобновления работы «Дружбы»
Shutterstock

Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политик подчеркнул, что новые меры потребовались для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду страны и обеспечить энергоснабжение Венгрии.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны», — сказал Орбан.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января. На Украине заявили, что это связано с повреждение участка трубопровода. По словам президента Владимира Зеленского, ремонт трубопровода не может быть завершен в короткие сроки.

Однако в Венгрии и Словакии уверены, что прокачка нефти была остановлена Киевом исключительно по политическим причинам. В начале марта правительство Словакии расторгло заключенное с «Укрэнерго» соглашение об экстренных поставках электроэнергии. Причиной такого шага стала продолжающаяся приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Обычные коммерческие поставки электроэнергии из Словакии на Украину пока продолжаются, но премьер-министр Роберт Фицо ранее грозил прекратить и их.

Ранее Евросоюз согласился помочь Украине с финансированием и ремонтом трубопровода «Дружба».

 
Теперь вы знаете
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!