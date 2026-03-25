Правительство РФ ищет способы сдержать рост цен на бензин

Вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго заявил, что правительство РФ должно в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, правительство РФ должно обеспечить стабильность на внутреннем топливном рынке на фоне мирового энергокризиса. Он напомнил, что в настоящее время в мире сильно выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды разница в цене между баррелем сырой нефти и продуктами её переработки.

«Это накладывает свой отпечаток ... не только на возможность получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка», — подчеркнул Новак.

Он также уточнил, что на российском топливном рынке действует рыночное ценообразование. Энергетические компании, Министерство энергетики и правительство должны разработать меры для надежного, стабильного обеспечения внутреннего рынка, подчеркнул Новак.

25 марта агентство Bloomberg писало, что американский штат Калифорния может столкнуться с энергетическим кризисом из-за войны США и Израиля против Ирана.

Также накануне стало известно, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также в Бангладеш наблюдается дефицит топлива на автозаправках.

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть.