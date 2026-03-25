На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщает Oxu.Az.

«Землетрясение магнитудой 3,1 и глубиной 13 км было зафиксировано в 13:57 по местному времени», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что у берегов Камчатки продолжаются афтершоки, начавшиеся после мощного землетрясения 30 июля прошлого года. Несколько дней назад в регионе было зарегистрировано семь наиболее заметных подземных толчков магнитудой до 5,0.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее в Магадане произошло землетрясение.

 
