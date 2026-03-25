В Эстонии установили, откуда был запущен врезавшийся в электростанцию беспилотник

Беспилотник, врезавшийся в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере, был запущен Украиной. Об этом заявил генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон, его слова приводит портал гостелерадио балтийской республики ERR.

«Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник», — сообщил Паллосон.

Он предположил, что на дрон могло быть оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, в связи с чем он сбился с курса и упал на территории Эстонии.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта в 03:43 по местному времени (04:43 мск). Отмечается, что электростанция не получила значительных повреждений. Пострадавших в результате прилета и падения дрона нет.

24 марта похожий инцидент произошел в Литве. По словам премьер-министра республики Инги Ругинене, украинский дрон «заблудился» и оказался в воздушном пространстве Литвы. Как сообщил спикер Вооруженных сил республики майор Гинтавтаус Цюнис, дрон не видели радары и не заметили пограничники, так как он летел на низкой высоте — до 300 метров.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.

 
