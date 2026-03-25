Российская армия создает огневой мешок для ВСУ вокруг двух городов

Российские военные создают огневой мешок для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг двух городов — Краматорска и Славянска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сейчас вокруг краматорско-славянской агломерации формируется огневой мешок», — рассказал собеседник агентства.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал освобождение Славянска идеологически важным для России, потому что именно с него началась Русская весна в 2014 году.

По его мнению, киевские власти готовы сравнять с землей город, но не дать в него войти российской армии. Кимаковский уверен, что Украина «будет пробовать создавать из него очередную информационную «фортецю»».

20 марта стало известно, что Украина объявила о принудительной эвакуации несовершеннолетних из некоторых районов Славянска в связи с успешным наступлением Вооруженных сил РФ на этом направлении.

Ранее российские военные разбомбили в Краматорске штаб ВСУ во время совещания.