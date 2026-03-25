В Омской области ребенок остался дома один и выпал из окна

В Омской области пятилетний мальчик выпал из окна и выжил
В Омской области пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в селе Лузино, оставшись дома без присмотра. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Инцидент произошел 24 марта, несовершеннолетний остался дома без присмотра взрослых. Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с высоты второго этажа. Прохожие вызвали скорую помощь, серьезных травм мальчик не получил.

Полицейские установили, что дверь в квартиру была заперта, отца ребенка в момент происшествия не было дома. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Волгограде девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. С тяжелыми травмами таза и челюсти пострадавшую экстренно доставили в больницу, состояние школьницы оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Москве двухлетняя девочка не выжила после падения с высоты.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
