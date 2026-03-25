В клубе РПЛ сделали заявление на фоне переговоров тренера с командой из Казахстана

В «Крыльях Советов» сообщили, что Адиев не покинет пост главного тренера

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал новость о переговорах главного тренера команды Магомеда Адиева с казахстанским «Актобе». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«27 марта команда соберется на базе. Будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева! Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах, но сейчас он с «Крыльями», — сказал Яковлев.

24 марта стало известно, что Адиев уехал в Астану для заключения контракта с «Актобе». Казахстанский клуб планирует выплатить «Крыльям Советов» неустойку за разрыв соглашения с Адиевым.

48-летний тренер возглавляет «Крылья Советов» с лета 2025 года. После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 21 набранным очком. Три балла отделяют «Крылья» от 15-го «Оренбурга», который находится в зоне прямого вылета.



