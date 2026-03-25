Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Южная Корея устранила препятствия для импорта российской нефти

Минпром: Южная Корея согласовала с США условия покупки нефти у России
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Правительство Южной Кореи устранило препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге, передает РИА Новости.

«В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено», — сказал он.

Накануне издание L'AntiDiplomatico заявило, что Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки.

Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

Ранее в США спрогнозировали дальнейшее смягчение санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!