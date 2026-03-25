Южная Корея устранила препятствия для импорта российской нефти

Правительство Южной Кореи устранило препятствия для импорта российской нефти и нефтепродуктов, связанные с финансовыми расчетами и риском вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук на брифинге, передает РИА Новости.

«В результате консультаций нашего посольства на месте и министерства экономики и финансов с американской стороной было подтверждено, что возможны расчеты в валютах, отличных от доллара, а также что применение вторичных санкций не предусмотрено», — сказал он.

Накануне издание L'AntiDiplomatico заявило, что Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки.

Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

Ранее в США спрогнозировали дальнейшее смягчение санкций против России.