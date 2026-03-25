Россиян предупредили, что вопрос «Чей Крым?» больше не отпугивает мошенников

Метод проверки телефонных мошенников с помощью вопроса «Чей Крым?» перестал работать. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи со школьниками в Кургане, пишет ТАСС.

Матвиенко отметила, что жертвами мошенников часто становятся именно подростки. Она указала, что злоумышленники с Украины хотят втянуть молодых россиян в террористические акты или выманить у них деньги.

«Вначале, когда были звонки, первый вопрос, который им, [мошенникам], задавали — чей Крым? И они клали трубку. Но сейчас уже время другое», — сказала глава Совфеда, объяснив, что теперь действуют более изощренные методы обработки.

Матвиенко также обратила внимание на необходимость проведения разъяснительной работы с молодежью для предотвращения случаев телефонного мошенничества.

25 марта ФСБ России сообщила о задержании четверых подростков, которые по заданиям украинских спецслужб совершали поджоги в Московской области. Установлено, что подростки установили контакт в Telegram с девушками и отправили им координаты школ и торговых центров. После чего им позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Угрозами уголовной ответственности за помощь врагу злоумышленники склоняли молодых людей к поджогам.

Ранее ФСБ провела «социальный эксперимент» и выявила потенциальных диверсантов.