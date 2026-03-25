ЦИК РФ отметил рост доверия к выборам в России

Памфилова: уровень доверия россиян к выборам существенно вырос
В России наблюдается рост уровня доверия российских избирателей к выборам. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Элла Памфилова, выступая с итоговым докладом о работе комиссии за 2021-2026 годы.

По ее словам, причиной роста доверия стала беспрецедентная открытость и прозрачность избирательной системы в РФ.

«Мы все время исходим из того, чтобы не злоупотребить той открытостью и прозрачностью, которая и позволила за эти годы существенно увеличить доверие непосредственно как к выборам, так же и непосредственно к избирательным комиссиям.», — сказала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК заинтересована в развитии института наблюдения за выборами, но думает над определенными проблемами, которые наблюдаются в этом направлении. Панфилова заявила, что в период проведения специальной военной операции (СВО) чрезмерная открытость и прозрачность становятся уязвимостью, поэтому в данный момент прорабатываются варианты, в результате которых можно было было что-то изменить.

До этого Панфилова также рассказала, что ЦИК РФ не намерена отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней.

Глава ЦИК отметила, что в ситуации, когда идут беспрецедентные кибератаки и войны не только на фронтах, но и в информационной, электоральной среде, необходимо иметь в виде страховки бумажные носители.

Ранее в Госдуме попросили ЦИК упростить участие в выборах для военных на СВО.

 
