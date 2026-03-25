Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Словакии рассказал, как ошибки Зеленского испортили отношение ЕС к нему

Darko Vojinovic/AP

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами и уже начинает надоедать Евросоюзу (ЕС). Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись с которой он опубликовал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза, им уже начинают быть сытыми по горло», — сказал он.

По мнению политика, украинский лидер постепенно теряет поддержку, что в результате может помешать потенциальному членству Украины в ЕС.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение Европейским союзом (ЕС) кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, глава государства предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Комментируя угрозы украинского президента, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими попытками любыми способами «втиснуться» в Евросоюз (ЕС) политик напоминает пассажира, который бежит за автобусом, прищемившим его руку.

Ранее Сийярто припомнил Зеленскому музыкальный номер с игрой на рояле без рук.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!