Переговоры Ирана и США могут начаться уже в эти выходные. Где они пройдут?

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры США и Ирана могут начаться уже в эти выходные. Предполагаемым местом встречи он назвал пакистанский Исламабад. Ранее NYT сообщала, что начальник штаба пакистанской армии, фельдмаршал Сайед Асим Мунир стал одной из ключевых фигур в диалоге Вашингтона и Тегерана и предлагал Ирану свою страну в качестве площадки для переговоров. Что еще известно о возможной встрече — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут состояться в пакистанском Исламабаде уже «в эти выходные». Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я предполагаю, что подход [к переговорам] будет более широким и не будет касаться только ядерной энергетики и причины возникновения конфликта», — отметил он.

По словам главы МАГАТЭ, США и Иран также могут обсудить иранскую ракетную программу, деятельность союзных Тегерану ополченцев в регионе и предоставление Исламской Республике гарантий безопасности .

Ни Тегеран, ни Вашингтон не анонсировали какие-либо встречи. Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявлял, что Иран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, «когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из... грязного разума» американцев.

Вместе с тем представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что руководство Исламской Республики ведет переговоры с дружественными странами и соседями о возможном посредничестве в вооруженном конфликте с США. По его словам, значительное число государств, в частности ближневосточных, предлагали Тегерану выступить посредниками в отношениях с Вашингтоном.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники раскрыла, что ключевой фигурой в диалоге между США и Ираном стал начальник штаба пакистанской армии, фельдмаршал Сайед Асим Мунир . По данным издания, недавно он связался со спикером иранского парламента и бывшим командующим Корпуса стражей исламской революции Мохаммадом-Багером Галибафом (Politico ранее сообщала, что Вашингтон рассматривает его как потенциального верховного лидера Ирана, поддерживаемого США), чтобы предложить Пакистан в качестве площадки для иранско-американских переговоров .

США подготовили план

The New York Times также сообщила, что США подготовили и передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что документ отражает стремление американской администрации найти выход из конфликта, одновременно борясь с его экономическими последствиями.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные детали, поделились некоторыми... общими положениями [плана], заявив, что он касается иранской программы баллистических ракет и ядерного оружия. <...> По словам одного из чиновников, в плане также обсуждаются морские маршруты», — говорится в публикации.

NYT добавила, что пока неясно, насколько хорошо с планом ознакомились иранские и власти и примут ли они его в качестве основы для переговоров. Также остается неизвестным, поддерживает ли эту инициативу Израиль. Однако, как подчеркивает газета,

само появление плана показывает, что администрация президента США наращивает усилия по завершению войны.

«Стремление Белого дома к переговорам говорит о том, что Трамп был бы готов оставить нынешний режим у власти, по крайней мере, на данный момент, хотя и в ослабленном и более покладистом состоянии», — заключало издание.

Иран готов к переговорам, но с условием

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники ранее раскрыло, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры . В то же время, по информации собеседников CNN, Тегеран дал администрации Дональда Трампа понять, что не намерен возобновлять контакты с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, предпочитая взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Сообщение, переданное по неофициальным каналам в США, свидетельствует о том, что Иран считает переговоры с участием Уиткоффа и Кушнера непродуктивными, учитывая дефицит доверия, возникший после срыва переговоров перед началом военных действий Израиля и США», — отметил телеканал.

Сам президент США накануне заявил, что Тегеран сделал Вашингтону «очень большой подарок, стоящий колоссальную сумму денег» и связанный с Ормузским проливом. При этом Трамп не раскрыл, о каком именно подарке идет речь. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что он может заключаться в решении Ирана пропускать часть кораблей через пролив.