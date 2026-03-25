Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат из списка Forbes решил подписать контракт с Минобороны

Ura.ru: 70-летний депутат челябинского заксобрания Филиппов ушел на СВО
Официальный сайт Администрации ЕМО

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов решил подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источники в политических кругах.

По словам источника, Филиппов уже бывал в командировке в зоне военных действий. Где и когда это было, он не уточнил.

«Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго», — добавил источник агентства.

Филиппову 70 лет. Он избирался в Заксобрание региона четыре созыва подряд. Является членом партии «Единая Россия» и входит в комитеты по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению, а также по бюджету и налогам.

Депутат является основателем и президентом компании «Увелка» (крупный производитель круп) и неоднократно попадал в списки богатейших бизнесменов по версии Forbes.

Председатель ЗСО Олег Гербер подтвердил в разговоре с 74.ru отправление Филиппова «в длительную командировку». Она продлится не менее полугода, при этом он сохранит депутатские полномочия.

Ранее контракт решил подписать сенатор и экс-музыкант «Любэ».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!