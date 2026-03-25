Депутат из списка Forbes решил подписать контракт с Минобороны

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов решил подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источники в политических кругах.

По словам источника, Филиппов уже бывал в командировке в зоне военных действий. Где и когда это было, он не уточнил.

«Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго», — добавил источник агентства.

Филиппову 70 лет. Он избирался в Заксобрание региона четыре созыва подряд. Является членом партии «Единая Россия» и входит в комитеты по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению, а также по бюджету и налогам.

Депутат является основателем и президентом компании «Увелка» (крупный производитель круп) и неоднократно попадал в списки богатейших бизнесменов по версии Forbes.

Председатель ЗСО Олег Гербер подтвердил в разговоре с 74.ru отправление Филиппова «в длительную командировку». Она продлится не менее полугода, при этом он сохранит депутатские полномочия.

Ранее контракт решил подписать сенатор и экс-музыкант «Любэ».