Пневмония и цистит могут грозить деменцией, выяснили ученые

Тяжелые инфекции могут повышать риск развития деменции, при этом самое сильное влияние оказывают цистит, пневмония и стоматологические инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Хельсинкского университета. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Ученые проанализировали данные национального финского регистра здоровья. В исследование включили более 62 тысяч человек старше 65 лет, у которых в период с 2017 по 2020 год была диагностирована деменция. Также учитывались данные 312 тысяч участников без когнитивных нарушений.

Исследователи изучили историю заболеваний участников за предыдущие двадцать лет и выявили 29 состояний, связанных с повышенным риском деменции. Почти у половины пациентов — около 47% — как минимум одно из этих заболеваний было диагностировано еще до появления признаков когнитивного снижения.

Среди выявленных факторов оказались и инфекции. Наиболее заметная связь наблюдалась для цистита — инфекции мочевыводящих путей — и бактериальных инфекций неуточненного происхождения. Даже после учета других заболеваний, которые могут повышать риск деменции, эта связь оставалась практически неизменной. По оценкам ученых, лишь небольшая часть повышенного риска объяснялась сопутствующими болезнями.

Связь между инфекциями и деменцией оказалась еще более выраженной при раннем развитии заболевания — до 65 лет. В этой группе повышенный риск был связан сразу с несколькими факторами заражения, включая пневмонию и тяжелые стоматологические инфекции.

По словам авторов, инфекции, связанные с деменцией, обычно происходили за пять-шесть лет до постановки диагноза. Это может указывать на то, что тяжелые воспалительные процессы способны ускорять постепенное снижение когнитивных функций.

При этом ученые подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможную роль профилактики и своевременного лечения инфекций в снижении риска развития деменции, что требует дальнейших клинических исследований.

