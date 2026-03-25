В Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе

Заводы и предприятия Евросоюза, которые занимаются производством беспилотников и другой техники для ВСУ, по всем правилам должны быть уничтожены. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Уже давно это назрело, невзирая на то, что они находятся в Евросоюзе. <…> Нанести [удар] по местам производства вооружений, которые применяются по нашим войскам, по нашим городам», — указал депутат.

По словам Колесника, одна из основных задач любых боевых действий — лишить противника вооружения. Он отметил, что ликвидация европейских предприятий, работающих в интересах украинской армии, облегчит задачу российским войскам в зоне спецоперации. Колесник выразил уверенность, что в конечном итоге ВС РФ ударят по этим производствам.

«Возмездие неминуемо», — резюмировал он.

В ночь на 25 марта Вооруженные силы Украины атаковали Россию почти 400 беспилотниками. Больше всего дронов — 113 — сбили над Брянской областью. Еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. В результате 450 тысяч жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. Из-за ограничений на полеты в петербургском аэропорту Пулково были задержаны и отменены более 300 рейсов. Подробнее о третьей за неделю массированной атаке ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

