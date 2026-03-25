Третья массированная атака за неделю. ВСУ ударили по России сотнями дронов

ВСУ ночью атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

Средства ПВО в ночь на 25 марта уничтожили над российскими регионами 389 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из почти 400 БПЛА 113 сбили над Брянской областью, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Также дроны, по данным военного ведомства, уничтожили над Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом .

Росавиация сообщала о закрытии аэропортов в Ярославле, Пскове и Череповце.

Атака на Ленинградскую область

Одна из самых массированных атак пришлась на Ленинградскую область. Местные жители сообщили, что несколько громких взрывов под утро прогремело над Выборгом. По данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 56 беспилотников.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал», — отметил глава Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил об отражении атаки БПЛА в Кродштате. По его словам, в результате удара частично повреждены нескольких жилых домов и автомобилей, пострадавших нет.

В связи с атакой всю ночь был закрыт аэропорт Пулково. Из-за ограничений на вылет было задержано более 40 рейсов, еще 21 отменили. 26 бортов ушли на запасные аэродромы, 10 из которых вернулись в Пулково в период открытого неба.

Атака на Белгородскую область

Одновременно с этим ВСУ также ударили по Белгороду и Белгородской области — регион подвергся ракетному обстрелу. Life со ссылкой на SHOT рассказал, что украинские военные, предварительно, использовали для атаки снаряды HIMARS.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, без света ночью остались около 450 тыс. человек — это жители Белгорода, а также Белгородского, Шебекинского и Яковлевского округов. Губернатор сообщил, что аварийные бригады сразу вышли на места повреждений, но отметил, что на восстановление уйдет несколько дней.

Участившиеся массированные атаки

За последнюю неделю это уже третий массированный удар по РФ с применением беспилотников. Так, в ночь на 21 марта над регионами России сбили почти 300 БПЛА. В результате атаки пострадали четверо человек. В Уфе обломки дронов спровоцировали пожар в строящейся многоэтажке.

Затем в ночь на 23 марта ВСУ атаковали российские регионы 249 беспилотниками, из них более 60 уничтожили над Ленинградской областью. БПЛА повредили емкость с топливом в порту Приморска, из-за чего там возник пожар. Кроме этого, в Выборгском районе упавший дрон повредил опору ЛЭП. В Гатчинском округе в деревне Изора от взрывной волны выбило окна в трех квартирах. Из-за ограничений на полеты в Пулково были задержаны и отменены более 300 рейсов.