КСИР атаковал авианосец «Авраам Линкольн»

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) крылатыми ракетами атаковали один из крупнейших американских кораблей, авианосец «Авраам Линкольн». Об этом сообщила Farsna в своем Telegram-канале.

По словам иранских военных, действия и передвижения «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются. КСИР указал, что как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот Ирана нанесет сокрушительный удар.

24 марта сообщалось, что иранская армия ударила по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле.

23 марта Иран атаковал ряд военных баз США на Ближнем Востоке после заявлений американской стороны о якобы идущих переговорах.

Президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении американского лидера и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

