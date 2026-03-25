Индия удвоила закупки российской нефти после смягчения санкций США

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии закупили у России около 60 млн баррелей нефти, воспользовавшись временным послаблением санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Контракты были заключены на покупку эталонной марки нефти Brent с премией от $5 до $15 за баррель. Поставки будут осуществлены в апреле, отметили в агентстве. Источники уточнили, что объем апрельских закупок вдвое превышает показатели февраля.

Как сообщили собеседники Bloomberg, власти Индии ожидают, что послабления США будут действовать пока сохраняются перебои в поставках нефти из Ормузского пролива. Одновременно с этим индийские НПЗ ищут другие источники, в том числе наращивают поставки нефти из Венесуэлы.

В начале марта США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. По данным Reuters, такое решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции против Ирана. При этом министр финансов США Скотт Бессент назвал это временной мерой, поскольку Вашингтон ожидает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.

