Названа самая частая причина отказа россиянам в выдаче визы в Европу

Турэксперт Арутюнов: после отказа в визе в Европу россиянам нужно ждать 3-4 года
elements.envato.com

Если россиянин когда-то получал уже отказ в выдаче европейской визы, то в следующий раз получить он ее сможет не ранее, чем через три-четыре года. Как правило, наличие в базе данных информации об отказе становится одной из самых частых причин для такого же принятия решения при новом обращении, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам специалиста, в последнее время россиянам очень часто отказываются в выдаче шенгенских виз, процент таких случаев растет.

«Одним из оснований сегодня является полученный отказ ранее, работники не сильно вникают в историю человека, — подчеркнул он. — Если у вас когда-то был отказ, должно пройти больше трех-четырех лет, чтобы вам одобрили визу. Никто глубоко эти вещи не изучает».

Он также напомнил о сокращении сроков действия визы, которые выдаются строго на период поездки, причем у человека даже нет возможности сдвинуть ее даты.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

 
