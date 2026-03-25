Пьяный мужчина изрезал ножом знакомую на крыльце магазина

В Удмуртии мужчина поссорился с подругой и изрезал ее ножом

В Удмуртии суд приговорил 37-летнего жителя Воткинска к 6,5 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на знакомую. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в декабре 2025 года на крыльце магазина на улице Волгоградской. Пьяный мужчина поссорился с 33-летней женщиной и нанес ей не менее десяти ударов ножом в грудь, живот, шею и руки.

Потерпевшая оказала сопротивление, смогла убежать в помещение магазина и обратилась за помощью, ее жизнь удалось спасти. Нападавший скрылся с места преступления, но позднее был задержан сотрудниками полиции. В суде мужчина частично признал вину и отказался от показаний, ближайшие 6,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

