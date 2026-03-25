PSE Healthy Energy: в Европе в бытовом газе нашли высокий уровень бензола

В нескольких городах Западной Европы в бытовом газе обнаружили высокий уровень содержания бензола. Об этом сообщает некоммерческий исследовательский институт PSE Healthy Energy.

Отмечается, что 72 образца бытового газа собрали в Великобритании, Нидерландах и Италии.

«Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», — говорится в публикации.

Согласно исследованиям ученых, бензол может провоцировать развитие лейкемии и приводит к другим неблагоприятным последствиям для организма.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии, заявила, что Европа была вынуждена отказаться от российского газа «за одну ночь», и этот шаг оказался «болезненным».

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее Кирилл Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.