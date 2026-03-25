В бытовом газе в Европе выявили большое количество опасного вещества

PSE Healthy Energy: в Европе в бытовом газе нашли высокий уровень бензола
В нескольких городах Западной Европы в бытовом газе обнаружили высокий уровень содержания бензола. Об этом сообщает некоммерческий исследовательский институт PSE Healthy Energy.

Отмечается, что 72 образца бытового газа собрали в Великобритании, Нидерландах и Италии.

«Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», — говорится в публикации.

Согласно исследованиям ученых, бензол может провоцировать развитие лейкемии и приводит к другим неблагоприятным последствиям для организма.

24 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии, заявила, что Европа была вынуждена отказаться от российского газа «за одну ночь», и этот шаг оказался «болезненным».

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее Кирилл Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

