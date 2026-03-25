Многодетная мать с ножом напала на сотрудницу органов опеки, пришедшую забирать ее детей

Жительница Улан-Удэ лишилась свободы за нападение на сотрудницу органов опеки, которая пыталась забрать у нее детей. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Безработная мать четырех детей знала, что к ней должны прийти сотрудники органов опеки и полиции. Однако на момент их визита в квартире царил бардак, женщина спала голой на кровати, рядом лежали пустые бутылки из-под алкоголя, а ее дети выглядели голодными. Сотрудники опеки решили забрать их, но пьяная мать схватила нож и стала угрожать гостям, а затем ударила сотрудницу органов опеки по руке, слегка ранив ее.

После этого женщина пыталась закрыться в квартире, но безуспешно. Как пишет infpol.ru, отец ее детей отбывает наказание в колонии, а после инцидента, произошедшего в марте прошлого года, к уголовной ответственности привлекли и саму родительницу.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении специалиста органа опеки), а также ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление сотрудника полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и приговорил к 1,5 годам условно, а также назначил штраф в размере 15 тыс. рублей.

Однако суд отменил свое решение, так как осужденная неоднократно нарушала порядок исполнения назначенного наказания: сменила место жительство, не явилась на ежемесячную регистрацию, а затем была объявлена в розыск. Теперь женщина будет отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении.

