В Роспотребнадзоре предупредили о запрете перед вакцинацией от COVID-19

Перед вакцинацией от коронавируса нового типа нельзя скрывать наличие болезни, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Введение вакцины болеющему человеку может привести к нежелательным побочным эффектам, предупредил эксперт. При этом он подчеркнул, что у здоровых людей после вакцинации может наблюдаться естественная индивидуальная реакция в виде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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