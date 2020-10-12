Историк Соколов объяснил убийство аспирантки намерением ее испугать

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, рассказал, что стрелял в девушку, чтобы испугать ее, передает «Интерфакс».

Такое заявление он сделал на допросе в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник, 12 октября.

По словам Соколова, Ещенко в день убийства ходила по квартире и ругалась матом. Историк утверждает, что она оскорбляла его детей и желала ему и им смерти.

«Она бросалась на меня с ножом. <...> Я вообще не понимал, что происходит, <...> что нужно сделать, чтобы это остановилось. <...> Я не мог уйти из квартиры, я боялся, что она разгромит все, и решил испугать ее. Я решил испугать ее выстрелом», — рассказал Соколов.

Он также заявил, что не помнит случившегося. По признанию ученого, после убийства аспирантки он понял, что не хочет в тюрьму, и решил покончить с собой.

«Но прежде — написать завещание, позвонить друзьям, попрощаться с детьми и женщиной, которая была моей женой, повидаться с родителями», — добавил Соколов.

Ранее Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить улики. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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