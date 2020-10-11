Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением норм санитарных норм, которые ранее были введены в столице в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает сайт управления.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции», — указано в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 10 октября, управление осуществило рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах, а также культурных объектах города. В результате проверок были выявлены нарушения.

По последним данным, всего в Москве скончались 5 595 пациентов с COVID-19. Число заражений достигло 325 917, а выздоровлений — 260 433.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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