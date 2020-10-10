Прокуратура назвала возможную причину разлива топлива в Красноярском крае

Прокуратура организовала проверку по факту разлива топлива в реку в Кежемском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация о разливе дизельного топлива с баржи в реку Ангару поступила в краевую прокуратуру 10 октября.

«Одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники регионального ГУ МВД, СКР и МЧС.

Ранее сообщалось, что 2 октября в поселке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 0,5 тонны топлива. До 9 октября компания, которой принадлежали нефтепродукты, пыталась устранить загрязнение самостоятельно, после чего сообщала о произошедшем в районный ЕДДС.

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