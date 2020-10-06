СМИ: неизвестные захватили здание аффинажного завода и месторождения в Киргизии

В Киргизии неизвестные захватили здание аффинажного завода «Кыргызалтына» на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на подтверждение ОАО «Кыргызалтын».

Так, на территорию предприятия в Кара-Балте во второй половине дня проникли несколько десятков человек. «Кыргызалтын» уточняет, что связи с заводом у него нет.

«О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно», — подчеркивает СМИ.

Кроме того, по данным других местных СМИ, угольное месторождение Кара-Кече было захвачено в Нарынской области. Также говорилось о захвате двух месторождений золота Жамгыр в Джалал-Абадской области и Иштамберди.

От захвата местных жителей пострадало и медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области. О судьбах его работников неизвестно.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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