В ФБР допустили удар Ирана по западному побережью США

ABC: ФБР предупредило полицейских о возможном ударе Ирана по Калифорнии
Reuters

ФБР предупредило управления полиции Калифорнии о возможном ударе беспилотников Ирана по западному побережью США. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документ.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии», — говорится в предупреждении бюро.

В ФБР уточнили, что подобный исход событий планировался на случай удара США по Ирану. При этом в ведомстве не располагают дополнительной информацией о времени, методе и цели предполагаемого нападения, уточнили журналисты.

Несколькими часами ранее центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран меняет тактику операции против Израиля и США. Там отметили, что вместо ответных ударов республика теперь будет наносить «удар за ударом».

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
