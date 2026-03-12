Российские ученые нашли более 50 полезных веществ в чае из рододендрона

В Томске установили, что в чае из рододендрона содержится более 50 полезных веществ

Группа ученых из ВИША «Агробиотек» Томского государственного университета, ВИР им. Вавилова (Санкт-Петербург), СФНЦА РАН (Новосибирск) и ДВФУ (Владивосток) обнаружили в листьях и стеблях Rhododendron adamsii (Рододендрон Адамса или Сагаан-дали) более 50 полезных веществ. Среди них флавонолы, кумарины и фенольные кислоты, которые можно использовать для создания лекарств, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Сагаан-дали (в переводе с бурятского «белое крыло») — эндемик: растение можно найти только в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно много его вокруг озера Байкал. Жители Сибири и Дальнего Востока издавна используют его в качестве ингредиента для чаев и настоев в лечебных и профилактических целях. Сегодня его часто употребляют как альтернативу чаю и продают под названием «Саган Дайля». Наблюдения показывают, что отвары сагаан-дали полезны при заболеваниях дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, а также при хронических кожных заболеваниях.

Российские ученые получили детальный химический профиль растения сагаан-дали (Rhododendron adamsii). Это поможет использовать растение в качестве сырья для лекарственных веществ и БАДов с противовоспалительным, тонизирующим и другими эффектами.

«Мы смогли создать полный профиль, своего рода паспорт биологически активных веществ сагаан-дали. Теперь мы знаем точно, какие соединения и даже в каком количестве можно получить при экстракции. Ранее ученые других институтов уже исследовали этот кустарник, и мы смогли серьезно дополнить картину метаболомного профиля данного растения», — объяснил «Газете.Ru» доктор биологических наук, и. о. директора Высшей инженерной школы агробиотехнологий «Агробиотек» ТГУ Кирилл Голохваст.

Всего в листьях и стеблях Rhododendron adamsii ученые обнаружили более 50 полезных веществ. Среди них флавонолы, кумарины и фенольные кислоты. Самим растениям эти вещества необходимы для защиты, окраски, выживания в трудных условиях. Например, кумарины — это одни из тех соединений, благодаря которым растения издают запах. Человек же использует их в медицине для лечения и профилактики болезней.

«Некоторые вещества мы обнаружили в сагаан-дали, возможно, впервые. Например, меротерпеноидную даурихроменовую кислоту — природный антибиотик. Мы также подтвердили наличие в сагаан-дали других соединений, например, кверцетина, обладающего натуральным противовоспалительным эффектом, и кемпферола, регулирующего рост опухолей», — отметил ученый.

Следующий этап исследования — изучение воздействия экстрактов на человека и предложение новых терапевтических подходов к использованию лекарственных и косметических продуктов на основе экстрактов сагаан-дали.

