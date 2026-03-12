БПЛА ударили по району Кубани

Средства ПВО (противовоздушной обороны) отражают атаку беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом написал в Telegram-канале глава района Алексей Чеверев.

Чиновник отметил, что местные жители не сообщали о падении обломков БПЛА.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал о примерно 10 взрывах над Краснодаром и Северским районом Кубани. По их словам, силы ПВО отражают налет дронов-камикадзе. Горожане слышали «глухие взрывы» в южной и западной части кубанской столицы. Они также видели яркие вспышки. Жители Северского района тоже заявили о взрывах и утверждали, что один сбитый БПЛА упал в поле. На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 23:09 11 марта из соображений безопасности ограничены полеты.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

